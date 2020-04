Fallecieron 763 personas por coronavirus en Reino Unido: total de muertes ya superó las 18 mil

Reino Unido registró 763 nuevas muertes por el coronavirus Covid-19 en el último día, sumando un total de 18.100 fallecidos.

El Departamento de Salud informó también este miércoles de 4.451 contagiados, alcanzando 133.495 casos positivos.

Hasta ahora 115.051 personas siguen con el virus activo.

As of 9am 22 April, 559,935 tests have concluded, with 22,814 tests on 21 April.

411,192 people have been tested of which 133,495 tested positive.

As of 5pm on 21 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,100 have sadly died. pic.twitter.com/gFFpwZe1gl

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 22, 2020