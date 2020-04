Reino Unido registró 823 muertes por coronavirus en la última jornada

Durante este martes, el Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido dio a conocer las últimas cifras en torno al coronavirus Covid-19.

En ese sentido, se informó que hubo 823 nuevas muertes, llegando a los 17.337 fallecidos por la pandemia.

Además, las autoridades manifestaron que hay 129.044 casos testeados como positivos de Covid-19, luego de que se llevaran a cabo 535.342 controles en 397.670 personas.

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 21, 2020