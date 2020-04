Una manada de leones durmió en una carretera en plena pandemia del coronavirus en Sudáfrica

La pandemia del nuevo coronavirus le otorgó mayor libertad a la naturaleza. Una muestra se vivió en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, una reserva de unos 19.000 kilómetros cuadrados.

Una manada de leones decidió tomar un descanso en una carretera vacía. Los felinos aprovecharon la ausencia de seres humanos en el parque, ubicado en las provincias de Mpumalanga y Limpopo.

El Kruger difundió las imágenes de los animales en sus redes sociales. El parque explicó que los leones residen en un área “que los turistas no ven” y que “estaban tumbados en el camino” cerca del campamento de Orpen.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020