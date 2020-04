Bolsonaro finalmente logra echar a su ministro de Salud que priorizaba la ciencia por sobre la economía

El ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, aseguró en Twitter que el presidente Jair Bolsonaro finalmente lo echó de su cargo, tras semanas de conflictos intentando destituirlo.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e

