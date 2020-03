El complejo panorama que viven chilenos atrapados en Cusco por cierre de fronteras

Una difícil situación continúan viviendo decenas de chilenos en la ciudad de Cusco, al norte de Arequipa, luego de que el gobierno de aquel país decretara Estado de Emergencia, toque de queda y el cierre de sus fronteras el pasado domingo producto del brote de coronavirus en el mundo.

En ello, y según el testimonio de Vivian Jiménez, son más de 70 las personas que siguen atrapadas en dicha ciudad sin poder salir ni acercarse a Tacna para intentar cruzar la frontera y llegar a Chile.

“No se puede ni entrar ni salir ni por aire, mar ni tierra, tampoco salir a las calles, tampoco salir entre ciudades peruanas. La cancillería no da ninguna solución , una persona me dijo hoy por teléfono que tratáramos de irnos a Tacna vía Arequipa (18 hrs de viaje en bus, buses que no están funcionando, no venden pasajes)“, fue parte del relato.

Además, entre todos grabaron un video que se ha viralizado rápidamente a través de redes sociales dando a conocer a la situación que están viviendo.