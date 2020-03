Estados Unidos anuncia que suspenderán por 30 días todos los vuelos desde Unión Europea

Estados Unidos le cierra el paso a la Unión Europea. El gobernante republicano Donald Trump anunció que desde el 13 de marzo se suspenderán por 30 días todos los vuelos que salgan desde el territorio continental europeo.

La medida de la Casa Blanca exime de esta prohibición al Reino Unido. “Esto no es una crisis financiera, es un momento pasajero en el tiempo que superaremos como país”, dijo el mandatario norteamericano sobre la epidemia de Covid-19.

Trump expresó que Washington pondrá en marcha una serie de medidas de emergencia para dar alivio financiero a los ciudadanos que estén “enfermos, en cuarentena o al cuidado de otros por el coronavirus”.

JUST IN: President Trump announces all travel from Europe to the U.S will be suspended for 30 days, effective Friday at midnight. https://t.co/nRuYhRMSAv pic.twitter.com/u4kgJCUkxO

— CBS News (@CBSNews) March 12, 2020