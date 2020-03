Ronaldinho y su hermano quedaron en prisión preventiva en Paraguay

La jueza Clara Ruiz del Palacio de Justicia de Paraguay ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para el exfutbolista brasilero Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto, quienes fueron trasladados a la Agrupación Especializada, una sede de la Policía Nacional en Asunción, que acoge a personas con causas de narcotráfico.

La magistrada explicó que el tribunal dispuso de “elementos que indican que usó documentos auténticos de contenido falso” y que en el caso “estamos ante un hecho punible que atenta contra el estado paraguayo”. Ronaldo de Assis Moreira (39 años) y Roberto de Assis Moreira (46) fueron imputados por ingresar al país con pasaportes falsos.

El abogado del exjugador, Adolfo Marín, expresó a Folha de Sao Paulo que “la justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos. Él es tonto“. El retirado futbolista viajó a territorio guaraní para cumplir eventos con la Fundación Fraternidad angelical.