Michael Bloomberg se retiró de las primarias presidencial del Partido Demócrata y anunció su apoyo a Joe Biden, dijo en un comunicado.

“Luego de los resultados de ayer, las matemáticas de los delegados se volvieron virtualmente imposibles y un camino viable para la nominación no existe más”, afirmó el exalcalde de Nueva York.

“Pero me mantengo claro acerca del objetivo principal: la victoria de noviembre. No para mí, sino para nuestro país. Y como no seré nominado, no me apartaré de la pelea política más importante de mi vida”, agregó.

“Siempre creí que derrotar a Donald Trump comienza con la unión detrás del candidato con la mejor posibilidad de hacerlo. Después del voto de ayer, es claro que ese candidato es mi amigo y un gran americano, Joe Biden”, concluyó.