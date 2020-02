Mujer dejó a su novio encerrado en una maleta de viaje hasta que muere

Llamó al sistema de emergencia para informar la muerte accidental de su pareja. Los agentes del sheriff del condado de Orange, del estado de Florida, detuvieron a una mujer por su responsabilidad en el fallecimiento de un hombre al interior de una maleta de viaje. El particular hecho ocurrió en la ciudad de Winter Park.

Sarah Boone de 42 años se comunicó con el 911 para avisar de lo ocurrido con Jorge Torres Junior (42) y luego dijo a la policía que la noche anterior habían bebido, además de jugar a las escondidas. El relato de la mujer aseguraba que ambos encontraron divertido que Torres ingresara a la maleta, pero que a ella le dio sueño.

Boone comentó a la policía que al sentirse cansada subió a la cama y se quedó dormida, pero que al despertar a la mañana siguiente se dio cuenta que su novio aún estaba en la maleta y no le respondía. Para mala fortuna de la mujer, los oficiales encontraron pruebas en su teléfono que desmintieron su relato de lo ocurrido.

Los investigadores encontraron un video que mostraba una maleta con Torres tratando de liberarse y pidiendo ayuda a gritos. En el registro Boone le dice a su pareja que “eso es lo que haces cuando me ahogas” y luego ante la solicitud de auxilio agrega que “eso depende de ti. Oh, eso es lo que siento cuando me engañas”. Los registros judiciales precisan que en el video se escucha a Boone riéndose. Ahora la mujer enfrentará a la justicia por cargos de asesinato en segundo grado.

Arrested: Sarah Boone, 42, for Second Degree Murder in the death of 42-year-old Jorge Torres Jr., who died after Boone zipped him into a suitcase, and didn’t return for hours. pic.twitter.com/JCHWG7WNkp

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) February 26, 2020