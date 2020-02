Investigadores alemanes advierten que examen de síntomas para detectar Covid-19 es ineficaz

Una publicación científica entregó un relevante dato sobre el control del coronavirus de Wuhan. Un grupo de investigadores alemanes descubrieron que la detección basada en síntomas para detectar el Covid-19 se observa como “insuficiente”, como lo muestra con lo ocurrido con un grupo de turistas que visitaba China.

En The New England Journal of Medicine se expone que dos pasajeros de 126 personas evacuadas hacia Frankfurt, dieron positivo por coronavirus en las pruebas para detectar SARS-CoV-2, a través de ensayos de reacción en cadena de polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) con muestras tomadas en sus gargantas.

Las 126 personas que habían visitado la provincia de Hubei fueron trasladadas en un vuelo de la fuerza aérea alemana, luego de que fueran autorizadas a dejar China al no presentar síntomas físicos de la enfermedad. Durante el vuelo 10 pasajeros fueron aislados por diferentes razones, pero finalmente dieron negativo en sus pruebas RT-PCR.

Los pasajeros debían ser trasladados a Germersheim para ser puestos en cuarentena durante 14 días, ya que hasta ahora se estima que es el período límite de incubación del SARS-CoV-2. Ahora el proceso se complica por la incertidumbre epidemiológica sobre la posible transmisión del virus por personas infectadas asintomáticas.

Los 116 pasajeros restantes, de entre 5 meses y 68 años de edad, fueron evaluados en el Aeropuerto de Frankfurt. Las personas debieron informar sus síntomas y cada uno fue examinado para detectar signos de infección. Además se tomó la temperatura de todos los pasajeros. Todos estaban sin fiebre, excepto uno que registró 38,4 grados centígrados.

Esa persona luego daría negativo por SARS-CoV-2 con la prueba RT-PCR. En paralelo se obtuvieron muestras desde la garganta con hisopos de 114 de los 115 pasajeros asintomáticos, ya que uno se negó a dar ese registro. Dos de ellos, que habían pasado todos los exámenes previos, dieron positivo sobre la infección del coronavirus de Wuhan.

Sus muestras fueron evaluadas con otras pruebas en el Instituto de Virología de la Universidad de Philipps Marburg y se confirmaron los resultados. Ambos fueron aislados y transferidos a una unidad especial del Hospital Universitario de Frankfurt. Luego una evaluación exhaustiva observó sarpullido leve y faringitis mínima en un paciente.

Los pacientes permanecieron sin fiebre hasta siete días después de su hospitalización. Las conclusiones de los investigadores establecen que la detección basada en los síntomas fue “ineficaz” y que “la eliminación del virus potencialmente infeccioso puede ocurrir en personas que no tienen fiebre ni signos o solo signos menores de infección”.