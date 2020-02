ONU publicó lista de 112 compañías que operan en asentamientos ilegales israelíes en Palestina

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó un listado con las 112 compañías que operan en los asentamientos israelíes en Palestina.

Según expertos independientes, señala el organismo, “muchos de esos asentamientos no serían sostenibles sin dichas inversiones. Y sin los asentamientos, la ocupación israelí de cinco décadas perdería su razón de ser”.

Las 240 colonias israelitas en Cisjordania y Jerusalén Oriental han sido frecuentemente condenadas por la comunidad internacional al ser consideradas una “violación flagrante según el derecho internacional“.

“En vista de que los asentamientos civiles en los territorios ocupados son clasificados como un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma de 1998, es imperativo que los Estados acepten su responsabilidad internacional y pongan fin a esas fuentes de violación de los derechos humanos“, enfatizó el relator especial de la ONU Michael Lynk.

Esta sería la lista completa de las empresas aludidas:

Afikim Public Transportation Ltd.

Airbnb Inc.

American Israeli Gas Corporation Ltd.

Amir Marketing and Investments in Agriculture Ltd.

Amos Hadar Properties and Investments Ltd.

Angel Bakeries

Archivists Ltd.

Ariel Properties Group

Ashtrom Industries Ltd.

Ashtrom Properties Ltd.

Avgol Industries 1953 Ltd.

Bank Hapoalim B.M.

Bank Leumi Le-Israel B.M.

Bank of Jerusalem Ltd.

Beit Haarchiv Ltd.

Bezeq, the Israel Telecommunication Corp Ltd.

Booking.com B.V.

C Mer Industries Ltd.

Café Café Israel Ltd.

Caliber 3

Cellcom Israel Ltd.

Cherriessa Ltd.

Chish Nofei Israel Ltd.

Citadis Israel Ltd.

Comasco Ltd.

Darban Investments Ltd.

Delek Group Ltd.

Delta Israel

Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd.

Egis Rail

Egged, Israel Transportation Cooperative Society Ltd.

Energix Renewable Energies Ltd.

EPR Systems Ltd.

Extal Ltd.

Expedia Group Inc.

Field Produce Ltd.

Field Produce Marketing Ltd.

First International Bank of Israel Ltd.

Galshan Shvakim Ltd.

General Mills Israel Ltd.

Hadiklaim Israel Date Growers Cooperative Ltd.

Hot Mobile Ltd.

Hot Telecommunications Systems Ltd.

Industrial Buildings Corporation Ltd.

Israel Discount Bank Ltd.

Israel Railways Corporation Ltd.

Italek Ltd.

JC Bamford Excavators Ltd.

Jerusalem Economy Ltd.

Kavim Public Transportation Ltd.

Lipski Installation and Sanitation Ltd.

Matrix IT Ltd.

Mayer Davidov Garages Ltd.

Mekorot Water Company Ltd.

Mercantile Discount Bank Ltd.

Merkavim Transportation Technologies Ltd.

Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

Modi’in Ezrachi Group Ltd.

Mordechai Aviv Taasiot Beniyah 1973 Ltd.

Motorola Solutions Israel Ltd.

Municipal Bank Ltd.

Naaman Group Ltd.

Nof Yam Security Ltd.

Ofertex Industries 1997 Ltd.

Opodo Ltd.

Bank Otsar Ha-Hayal Ltd.

Partner Communications Company Ltd.

Paz Oil Company Ltd.

Pelegas Ltd.

Pelephone Communications Ltd.

Proffimat S.R. Ltd.

Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.

Rami Levy Hashikma Marketing Communication Ltd.

Re/Max Israel

Shalgal Food Ltd.

Shapir Engineering and Industry Ltd.

Shufersal Ltd.

Sonol Israel Ltd.

Superbus Ltd.

Supergum Industries 1969 Ltd.

Tahal Group International B.V.

TripAdvisor Inc.

Twitoplast Ltd.

Unikowsky Maoz Ltd.

YES

Zakai Agricultural Know-how and inputs Ltd.

ZF Development and Construction

ZMH Hammermand Ltd.

Zorganika Ltd.

Zriha Hlavin Industries Ltd.

Alon Blue Square Israel Ltd.

Alstom S.A.

Altice Europe N.V.

Amnon Mesilot Ltd.

Ashtrom Group Ltd.

Booking Holdings Inc.

Brand Industries Ltd.

Delta Galil Industries Ltd.

eDreams ODIGEO S.A.

Egis S.A.

Electra Ltd.

Export Investment Company Ltd.

General Mills Inc.

Hadar Group

Hamat Group Ltd.

Indorama Ventures P.C.L.

Kardan N.V.

Mayer’s Cars and Trucks Co. Ltd.

Motorola Solutions Inc.

Natoon Group

Villar International Ltd.

Greenkote P.L.C.

La expresidenta Michelle Bachelet, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha sido duramente criticada por el informe por parte de las autoridades de EE.UU. e Israel.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, catalogó el informe como una “lista negra” que “confirmaría el sesgo anti-Israel de la ONU”, mientras que el Primer Ministro israelita Benjamin Netanyahu advirtió que “quienes nos boicoteen serán boicoteados”.