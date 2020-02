La izquierda con el Sinn Féin reapareció con fuerza en las elecciones de Irlanda

No esperaban un apoyo tan amplio y por falta de estrategia no concretaron la sorpresa total. La proyección en las elecciones generales en la República de Irlanda da cuenta del retroceso de los partidos que gobiernan desde hace 100 años. El Fine Gael (FG) -que conduce el actual gobierno- y el Finna Fáil (FF) no logran sumar el 50% de las preferencias.

La fuerza emergente es el Sinn Féin (SF), el que fuera el brazo político del Ejército Republicano Irlandés (IRA), la fuerza militar independentista que enfrentó a las fuerzas británicas y de cuyas filas surgió el IRA Provisional (PIRA), la organización paramilitar que desarrolló múltiples acciones terroristas durante las décadas de los 70, 80 y 90.

El voto de los jóvenes y la participación electoral permiten un cambio en el esquema político irlandés, el que pudo ser aún mayor. El sistema proporcional con voto transferible favorece a los partidos que presentan más candidatos presentan y el Sinn Féin solamente inscribió algo más de 40, ante los sobre 80 que llevaron los tradicionales FG y FF.

Informa The Irish Time que el SF podría lograr 36 parlamentarios, situándose como la tercera fuerza partidaria con un 23% y con opciones de negociar para instalarse en el futuro ejecutivo irlandés en un pacto. Los expertos manifiestan que la campaña estuvo marcada por los problemas de la vivienda y el deterioro de la salud pública.