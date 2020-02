Desmienten muerte de primer doctor Chino en advertir sobre el coronavirus

Durante esta jornada se dio a conocer la noticia sobre la supuesta muerte del médico chino Li Wenliang, quien fue uno de los primeros en advertir sobre el coronavirus.

Esta información fue desmentida por el medio local Global Times, quienes comunicaron que aunque el corazón de Wenliang se detuvo, fue reanimado, pero está en condición crítica.

Li le avisó a sus colegas el pasado 30 de diciembre sobre el brote a través de WeChat, plataforma de mensajería popular en China, para que tuvieran cuidado y usaran todas las medidas de seguridad correspondientes.

Luego de esto la policía de la ciudad de Wuhan los convocó a una reunión para advertirles que no hicieran “declaraciones falsas en línea”, que puedan causar estragos en la población.

Update: Li Wenliang is currently in critical condition. His heart reportedly stopped beating at around 21:30. He was then given treatment with ECMO(extra-corporeal membrane oxygenation). https://t.co/ljhMSwHBXB

— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020