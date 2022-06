Andrea Pirlo tiene un exótico nuevo desafío como entrenador en el fútbol europeo

El mercado de fichajes podría traer de vuelta a los banquillos en Europa al volante Andrea Pirlo, que tendría un particular destino para reanudar su carrera fuera de las canchas.

Según información de Fabrizio Romano, periodista especializado en los traspasos entre clubes, el ex volante de la Juventus y Milan, entre otros equipos, tendría todo listo para firmar por el Karagümrük de Turquía.

Todo indica que en las próximas horas, Andrea Pirlo será oficializado como nuevo entrenador del equipo euroasiático pues incluso ya firmó el contrato para tener su primera experiencia fuera de Italia.

Official statement soon for Andrea Pirlo as new Karagümrük manager. Italian coach has signed the contract and he’s gonna join Turkish side in the coming hours. ⤵️🇮🇹🇹🇷 #Pirlo https://t.co/JCI1b5nRo1

