En Colombia criticaron duramente a Roberto Tobar tras su sanción en Conmebol: "Es un c..."

En Colombia no ocultaron su indignación luego que la Conmebol decidió suspender al árbitro chileno Roberto Tobar por su actuación en la derrota que sufrieron ante Brasil el pasado jueves.

Quien fue parte de las voces más vehementes en contra de la labor del juez nacional es Wilmer Barahona, ex árbitro FIFA y que dirigió durante 15 años como profesional.

Hoy es analista arbitral del programa radial “Deportes sin Tapujos”, en Cali, Colombia, desde donde conversó con ADN Deportes para analizar el desempeño de Roberto Tobar.

“El nombramiento de Tobar me pareció bueno porque tiene mucha experiencia y credibilidad, con frecuencia arbitral. Sin embargo, me quedaba la duda porque dirigió Colombia-Argentina, donde debió amonestar a Messi por perder tiempo en un tiro de esquina y luego en un tiro libre”, aseguró Wilmer Barahona, temiendo por un mal desempeño del referí chileno.

Los duros conceptos desde Colombia para Roberto Tobar

Respecto al partido en si, Wilmer Barahona puso en duda todos los rótulos con que Roberto Tobar ha construido su carrera a nivel sudamericano y mundial.

“Empezando el partido, Neymar se le encaró a Tobar y lo hizo en el segundo. Un árbitro de nombre no puede permitir que Messi, Neymar y ningún jugador lo pechee sin tomar medidas disciplinaria. ¿Que pueden pensar los árbitros nuevos con esa actitud? Me da pena, pero no debería ser árbitro FIFA ni asistir al Mundial de Qatar“, apuntó.

En el diálogo con ADN Deportes, fue más allá e insistió en un duro adjetivo para calificar lo hecho por Roberto Tobar en Sao Paulo. “La palabra “cagón” quiere decir que le dio miedo. Y un árbitro que no toma las medidas disciplinarias en un partido de fútbol, donde tiene todas las garantías, y que no expulsa a un jugador que lo pecheó es un cagón. El que conoce el reglamento sabe que un cabezazo es tarjeta roja. Le dio miedo expulsar a Neymar”, sentenció Wilmer Barahona-