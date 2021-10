Las dudas en torno a la continuidad de Lionel Scaloni en Argentina

Pese a ser campeón de Copa América y tener prácticamente asegurada la clasificación de Argentina al Mundial de Qatar, Lionel Scaloni no estaría muy convencido de seguir en la banca trasandina.

Luego de la victoria ante Perú, el seleccionador albiceleste se mostró distante de la meta. “No estoy para pensar en el Mundial; no me interesa en absoluto. Lo primero que quiero es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia”, declaró.

Todo derivado, según el propio Lionel Scaloni, de problemas familiares que lo tienen preocupado de cuestiones extra futbolisticas. Sin embargo, durante el fin de semana surgió otra versión para explicar el desencanto del ex futbolista.

El otro problema que aqueja a Lionel Scaloni

Según informó el periodista Daniel Mollo en Radio Mitre, Lionel Scaloni estaría incómodo con su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino.

Esto porque, según el acuerdo al que llegó con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, a su sueldo debe restarle el 25% para una donación.

El tema es que no es un donativo cualquiera, pues el técnico de Argentina debe entregar ese porcentaje de su dinero a las divisiones menores de Barracas Central, club al que pertenece “Chiqui” Tapia.

Información que llega en pleno desencanto público del DT con su situación personal, que contrasta con la racha de 25 partidos sin perder con Argentina: 16 victorias y 9 empates.