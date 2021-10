Urgencia médica en tribunas interrumpió el duelo entre Newcastle y Tottenham

Momentos de tensión se vivieron este domingo en St. James Park, donde Newcastle recibió al Tottenham por la fecha 8 de la Premier League.

Durante el primer tiempo, un hincha se desmayó en las tribunas y debió ser asistido por personal médico con un desfibrilador para mantenerlo con vida.

Nada de esto hubiera sido tema en cancha si no es por el lateral del Tottenham, Sergio Reguilón, quien avisó al juez del partido, Andre Marriner, para que detuviera el encuentro.

Ante el oportuno aviso del hispano, el juez envió a los jugadores a camarines a la espera de la acción médica. Afortunadamente, el hincha fue estabilizado y trasladado a un hospital, lo que permitió que Newcastle y Tottenham pudieran reanudar las acciones.

The supporter who was in need of urgent medical assistance has been stabilised and is on their way to hospital.

Our thoughts are with them. 🖤🤍

— Newcastle United FC (@NUFC) October 17, 2021