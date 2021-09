Leonardo Bonucci aseguró que Cristiano Ronaldo tuvo una influencia negativa en Juventus

El defensor de Juventus, Leonardo Bonucci, hizo un crudo análisis respecto al rendimiento de Cristiano Ronaldo durante su período en el cuadro de Turin.

En conversación con “The Athletic”, el campeón de la Eurocopa con Italia explicó que la presencia de CR7 en el club tuvo una influencia negativa en el club.

“Durante los entrenamientos nos daba algo extra, pero el subconsciente de los jugadores pensaba que su mera presencia nos haría ganar partidos y nos empezamos a quedar cortos en la preparación, en la humildad, en el deseo de estar ahí cada día”, explicó Leonardo Bonucci.

“Quizás dimos por supuesto que si le dábamos el balón a Cristiano Ronaldo ganaríamos el partido. Pero Cristiano necesitaba al equipo igual que nosotros a él. Tiene que haber un intercambio: el equipo eleva al jugador incluso aunque el jugador sea el mejor del planeta”, apuntó el jugador de 34 años.

Leonardo Bonucci y su rechazo al Manchester City

En el diálogo con The Athletic, confesó que pudo firmar por el cuadro que hoy dirige Pep Guardiola. “Tenía el sueño de ser entrenado por él. Lo más cerca que estuve fue el 2016. Faltaban los últimos detalles y al final la Juventus decidió no venderme al Manchester City”, apuntó.

Sin embargo, no fue la única vez que los “Ciudadanos” se acercaron a él. “El año pasado volví a hablar con “Pep” porque también me quería, pero le dije: “Juventus es mi casa, estoy feliz aquí, me siento en casa”. Convertirme en un símbolo de la Juventus otra vez es lo más excitante que puedo conseguir en mi carrera ahora mismo”, apuntó Leonardo Bonucci.

Además, aseguró que para su futuro fuera de la cancha espera convertirse en entrenador. “Aunque mi mujer esté en contra y quiere que esté más en casa, me encantaría empezar a entrenar aunque todavía estoy centrado en el presente”, cerró.