EN VIVO | España le gana a Polonia por la cuenta mínima en la Eurocopa 2020

La Eurocopa 2020 sigue en marcha con el encuentro entre España y Polonia que se encuentran en el Estadio Olímpico de Sevilla, conocido como La Cartuja, por la fecha 2 del Grupo E de la Eurocopa 2020.

🇪🇸 Álvaro Morata has scored 20 goals in 42 games for Spain 👏#EURO2020 pic.twitter.com/oFw8awE1Ql

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021