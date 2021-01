“Hoy no lo hicimos bien”: Marcelo Bielsa y su dura autocrítica tras nueva derrota del Leeds

Por la fecha 19 de la Premier League, el Leeds United perdió contra el Brighton & Hove Albion por la cuenta mínima. Esta derrota es la segunda consecutiva y tercera seguida si se cuenta la eliminación en la Copa de la liga, donde cayó goleado 3-0 a manos del Crawley Town de la cuarta división inglesa.

El equipo que dirige Marcelo Bielsa, está pasando por un periodo irregular en la temporada y en estos últimos 3 encuentros no ha podido marcar goles, lo que ha despertado las alarmas del entrenador argentino. Tras el encuentro, señaló, “esto siempre va a ser una preocupación pero no es lo mismo no convertir atacando bien que sin atacar y hoy no lo hicimos bien“, resaltó.

Junto con eso, el exestratega de la selección chilena indicó que “nos costó defender, podemos hacerlo mejor de lo que lo hicimos y podemos crear más opciones de gol y más peligro del que creamos. Esa es la descripción de nuestro juego, que no fue bueno, pero el resultado debería haber sido diferente aún sin defender bien y creando menos peligro del que somos capaces”, apuntó Bielsa.

Asimismo, El Loco habló sobre los elementos que no permitieron una buena actuación de su equipo y explicó que “normalmente el rival tiene más dificultades para manejar la pelota que la que tuvo hoy Brighton y normalmente con la cantidad de balones en ataque que dispusimos generamos mayor cantidad de situaciones de peligro. Eso deslució nuestro juego“, finalizó el trasandino.

Cabe mencionar que el Leeds United con este resultado se ubica en la posición 12º de la tabla con 23 puntos y su próximo encuentro en la liga inglesa será frente al Newcastle.

Revisa las impresiones de Marcelo Bielsa tras el partido.