Presidente de Jorge Wilstermann detalló la denuncia contra River Plate por incidentes ocurridos en 2017

En entrevista con ADN, el presidente del club boliviano Jorge Wilstermann, Grover Vargas, se refirió a la denuncia que interpusieron esta semana contra River Plate por diversos incidentes que ocurrieron en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017. Entre ellos hubo agresiones físicas y verbales por parte de hinchas del “Millonario” —parte de ellas de carácter xenofóbico— y una acusación de presunto dopping contra el equipo trasandino.

Cabe recordar que en la ida, que se desarrolló en Cochabamba, Jorge Wilstermann derrotó a River Plate por 3-0. En tanto, en el duelo de vuelta, los argentinos aplastaron al conjunto rival por 8-0, lo que generó cuestionamientos en torno a un posible dopaje, tema que Vargas también detalló en esta entrevista.

Específicamente sobre la acción legal, Vargas detalló que “la anterior semana se pusieron en contacto con mi persona y me explicaron todo este tema legal. Yo lo pasé a mi departamento de abogados que están haciendo un estudio real de cómo va la mano sobre este tema, que realmente es bochornoso y terrible”.

“Obviamente lo digo públicamente que tiene mucho de real, es verdad, vivimos momentos muy difíciles en Buenos Aires porque ellos no nos cuidaron como deberían hacerlo, hicieron mucho daño a la gente que fue con nosotros. Si hay justicia en este mundo, que se haga justicia con este mal y esa es la realidad”, sostuvo el dirigente del club.

Los hechos

Vargas entregó su testimonio acerca de lo vivido aquellos días de septiembre de 2017. “Al momento que estábamos llegando al hotel, vinieron barras bravas y cortaron la cara, hicieron daño, destrozos a nuestra hinchada, a la gente que estaba esperando ahí, delante de los jugadores, del cuerpo técnico”, relató.

Pero no sólo fue en el lugar de descanso del plantel. “Cuando nosotros fuimos a hacer el reconocimiento del campo de juego nos apagan las luces. No pudimos hacer el reconocimiento de la cancha cuando todavía se podía hacerlo”, contó Vargas.

En ese sentido, manifestó que “realmente pasamos momentos muy difíciles. Yo me comuniqué personalmente y mi jefe de seguridad se comunicó con la gente de River para que ellos puedan controlar y salvaguardar la seguridad del club y de la gente que estaba con nosotros y nunca fue así. Vivimos momentos duros y difíciles en ese partido”.

Acerca de las amenazas, Vargas señaló que “realmente yo y la institución no las recibimos. Lo único que dijeron, el jefe de seguridad de River, cuando terminó esto me dijo que no haga nada, que estaban apenados por este tema, lo del resultado lo dejé pasar para que no parezca una excusa“.

“Se viven momentos difíciles en la parte deportiva y en el fútbol, pero en la parte de manejo de cuidado y más aún si hubo este tema, que fue planificado todo, realmente sería una gran tristeza. La verdad, eso sí, debería penarse, debería castigarse con lo más fuerte, porque esto es un deporte, es una actividad noble donde el que mejor lo haga en el campo de juego tiene que ser el vencedor y no utilizar argumentos antideportivos para hacer daño al rival”, reflexionó el presidente de Jorge Wilstermann.

“Éramos un rival difícil”

Respecto del presunto dopping de los jugadores de River Plate, Vargas sostuvo que “hay muchos factores. Si alguien, ya sea de la FIFA o cualquiera, dejara pasar un tema tan difícil como éste, realmente sería un bochorno y un desastre. Nosotros aún creemos en la salud y en las ganas de hacer bien. Los nuevos dirigentes del fútbol eligieron darle transparencia a esto y si fuera así imagínese el escándalo que sería en el mundo”.

Argumentó además que “si rememoran cómo venía Wilstermann, era el equipo menos vencido. Perdimos en el último minuto con Palmeiras. Le empatamos al Atlético Paranaense. Éramos un rival difícil, un equipo bien prolijo. Realmente no fue normal ese partido (con River), desde todo punto de vista”.

Para ejemplificar el “buen trato” del club boliviano versus lo vivido en Argentina, Vargas recordó cuando jugaron contra Colo Colo este año, pese a que hubo registros de agresiones entre hinchas albos y bolivianos. “Nuestra idea siempre es colocarles cordones de seguridad y sobre todo hacerlos sentir muy bien, y es lo que hacemos con todos los clubes. Realmente nos apena mucho lo que pasó esa vez con River Plate. Yo puedo dar fe porque estuve ahí, recibimos un mal trato”.

Consultado sobre si conversó con la directiva del club “millonario”, respondió que “quería hablar, yo le decía a su gente ‘necesito hablar con el presidente (Rodolfo D’Onofrio) porque esto no es correcto’. Nunca tuve la oportunidad porque el único que fue es el vicepresidente. Teníamos una reunión de camaradería con el presidente, pero él no estuvo, no sé, porque tampoco pregunté. Pero sí di a conocer a todos los que estaban que lo que pasó era de terror y bueno, no hicieron nada”.

Sobre los próximos pasos, Vargas concluyó que “primero estamos analizando con el departamento legal que tenemos en la institución de cómo fue la demanda. Una vez que me den el informe, vamos a ver si la institución se va a añadir a este juicio. Mi abogado de confianza sabrá cuales son los pasos a seguir como institución”.