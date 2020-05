Equipos de Holanda van ante juez para lograr ascenso tras cierre de liga por Covid-19

El fútbol en los tribunales y por culpa de la pandemia del nuevo coronavirus. Dos clubes de la segunda división de Holanda solicitaron a la justicia que determine su ascenso a la Eredivisie 2020-2021 tres el cierre de la liga.

Los directivos del De Graafschap y SC Cambuur llegaron ante un juez de Utrecht. Ambos equipos buscan anular la decisión de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) de terminar el torneo sin ascensos.

Informa De Gelderlander que el juicio duró tres horas. “La decisión de la federación no es transparente, no tiene en cuenta criterios deportivos, no es objetiva y resulta desproporcionada”, dijo el abogado Dolf Segaar.

El abogado de la federación, Harro Knijff, recalcó que las medidas se basaron en la crisis del Covid-19 y las determinaciones del gobierno. La KNVB anunció el fin de la temporada 2019-2020 en abril.