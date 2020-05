El fútbol en Europa regresa este sábado en medio de la pandemia del coronavirus

La pandemia no logra vencer al fútbol y los ojos estarán sobre una isla. Este sábado 9 de mayo volverá a rodar una pelota en una liga de primera división europea, a pesar de la crisis que desata el coronavirus Covid-19.

El estadio estará sin hinchas y todos los trabajadores involucrados se realizaron los exámenes. En toda la liga se hicieron test a jugadores y cuerpos técnicos, sin que alguno arrojara un resultado positivo.

La Liga de Islas Feroe se reiniciará con un juego del campeón vigente KL KLasksvik. Su entrenador Mikkjal Thomassen dijo a BBC Breakfast que “son momentos extraños y estamos emocionados, por supuesto”.

“Tenemos el privilegio de estar en el centro de atención por un momento, lo disfrutaremos y daremos lo mejor de nosotros”, agregó Thomassen. Se espera que los televidentes europeos también observen estos juegos.

Los partidos de la Primera División de las Islas Feroe suelen ser vistos por menos de 1.000 espectadores. Esta nación es un archipiélago ubicado a 595 kilómetros al norte de Escocia y posee unos 50.000 habitantes.

The Guardian informa que en este país no se registran muertes debido al Covid-19 y en los últimos días no hubo nuevos contagios. El torneo de esta isla sigue al reinicio de la Liga K de Corea del Sur que partió este viernes.