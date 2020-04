Superliga de Argentina evalúa dar por terminada la temporada ante la crisis del Covid-19

El fútbol argentino vive días decisivos por la pandemia. Los clubes que integran la Superliga y los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debaten sobre el futuro de las competencias ante el Covid-19.

Ante la imposibilidad de disputar la liga por la cuarentena nacional obligatoria, los dirigentes evalúan el final de los campeonatos trasandinos. La decisión no tiene fecha para que sea definitiva.

El directivo de la AFA y titular del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo, reconoció que “se está pensando en dar por terminada la temporada sin descensos y ver cómo se definen los ascensos en cada categoría”.

Ante el desarrollo del nuevo coronavirus, Russo dijo que “pensé que esta altura íbamos a estar entrenando, a lo mejor volvemos en septiembre. Por ahí no hay fútbol en todo el año, es una posibilidad“.

El dirigente de AFA comentó a TyC Sports sobre el campeonato que no hay apuro por definir los cupos de la Libertadores y Sudamericana. “Si hay algún país en donde no se puede jugar las copas, no se van a reanudar, a lo mejor no se completan hasta el 2021″, explicó.