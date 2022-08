La Grandiosa Bertita asegura que no subirá sus precios: “Si les dices anticuchos a 8 mil, la gente no entra”

Cada vez falta menos para las Fiesta Patrias, y esto los fonderos lo saben. Y una histórica que salió a hablar sobre lo que se vendrá en las ramadas en septiembre de este año, fue Berta Brito, la dueña de la emblemática fonda La Grandiosa Bertita. La empresaria habló sobre el alza de precios anunciada por otros fonderos y también acerca de su quejas.

Y es que este 18 se celebrará en un escenario distinto al de los anteriores años. Esto a raíz de la crisis económica, que hizo que emprendedores dieciocheros como los Fonderos Unidos, manifestaran su malestar por lo caro que sale conseguir las carnes y lo que significará esto para el costo de sus productos.

“Yo el otro día salí con mi hijo a recorrer y ahí encontré carne. Y compramos carne barata. Salimos todo un día y anduvimos para acá, para allá y llegamos a un buen termino. Llegamos a un buen precio. Porque yo trabajo la carne buena, me gusta para los anticuchos huachalomo y la punta paleta, y la tengo comprada“, dijo Berta Brito.

No a los anticuchos a 8 mil

Más adelante, la mujer que está en el negocio desde aproximadamente el año 1958, aseguró que no habrá una gran alza en sus precios y que realizó esa extensa búsqueda de carnes “para abaratar los costos para nuestro público. Para que la gente pueda comer. Porque si a la gente tú le dices un anticucho a 8.000, imagínese, la gente no te entra“.

Y luego la dueña de La Grandiosa Bertita añadió: “Yo voy a poner letreros también, porque, agradezco esto, porque a mí me interesa explicar que no hay temas de tan altos precios“. En la ocasión, Berta Brito también dejo claro que no venderá anticuchos a 8 mil, sino que los precios no se moverán de los 6.000 pesos.

Su opinión sobre el reclamo de Fonderos Unidos

Posteriormente, la histórica fondera se refirió a los alegatos de los otros emprendedores del rubro. “Son gente que nunca ha sido fondera, esa es la verdad. No es por ofenderlos ni nada, ahí, en el Parque (O’Higgins) la única fondera que hay, humildemente, sin vanidad ante los ojos de Dios, soy yo“, afirmó.

Finalmente, sacó su conclusión al respecto. “Ellos siempre han vendido en los puestos (…) Ahora este año realmente deberían haber mostrado que son fonderos, si lo son, y no lo son (…) Cuando yo les dije a ellos que yo iba a postular (para tener su fonda), porque yo soy fondera, se enojaron conmigo. Qué les voy hacer, yo no puedo mandar el bolsillo de ellos“, remató.