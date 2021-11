Catad’Or World Wine Awards definirá a los mejores exponentes del vino en más de 20 países

En Ciudadano ADN conversamos con Pablo Ugarte, CEO de Catad’Or, acerca de la vigésimo sexta edición de Catad’Or World Wine Awards que durará hasta este 4 de noviembre y en donde se definirá a los mejores vinos de más de 20 países en competencia.

“Es un concurso que cumple 26 años y es parte del inventario de la industria del vino en Chile”, comenzó diciendo el CEO de Cata’Or.

En esa misma línea Ugarte mencionó que “si esto fuera un torneo de tenis bajo la ATP, sería como un Master Series de los torneos internacionales, bajo el paraguas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, como la FIFA del vino”.

A su vez, el experto señaló que la premiación del Catad’Or World Wine Awards será el día 10 de noviembre y allí las personas sabrán cuáles son los vinos ganadores de las medallas.

“La medalla es una señal al consumidor para decirle ‘en ese vino no te vas a equivocar'”, destacó Ugarte, quien luego explicó que los encargados de seleccionar a los ganadores son una serie de comisiones de profesionales que realizan una cata de vinos a ciegas.

“Por lo tanto, los vinos se defienden en la copa. Acá no viene un empresario o etiqueta a influenciar al jurado. El jurado le pone a los vinos un puntaje del 1 al 100. Sobre 90 puntos, son medallas de oro; sobre 93, son de gran oro; y de 87 a 89,9, son medallas de plata”, planteó.

Catad’Or World Wine Awards, una competencia para vinos de todo tipo

Por otra parte Pablo Ugarte fue consultado respecto a la calidad de los vinos que entran en el certamen, y si estos solo son de los caros. Ante esa duda, él respondió que “en 1200 muestras, no todos los vinos que llegan son de altos precios”.

“También los productores mandan sus vinos premium, para ver si obtienen su medalla y los pueden comercializar mejor”, señaló.

A lo anterior Ugarte añadió que “la medalla es un incentivo de marketing para negociar precios con los distribuidores, o para que el consumidor lo compre más”.

“Tenemos categorías generales y en cada una de ellas se cata en su propio mérito. No se mezcla una con otra, y se les evalúa a todos entre sus pares. Muchas veces vinos que no son tan caros ganan grandes medallas y otros súper caros, no ganan”, aseguró.