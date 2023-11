El lado B de Alexis Sánchez: revela en qué película le gustaría actuar y explica la foto del león en sus redes sociales

Alexis Sánchez se sinceró fuera de la cancha. A través de una entrevista, el delantero chileno habló de sus inicios en el fútbol y su legado en la selección chilena, pero también mostró su lado B, respecto a su interés por la actuación y la inspiración que le genera la imagen del león.

“Empecé en el fútbol cuando tenía 6 o 7 años. Mi madre jugaba y me transmitió el amor por este deporte. Ella era fuerte, no lo digo porque sea mi madre. De niño también jugué al baloncesto, aunque era pequeño. También me gusta el tenis”, señaló el tocopillano en diálogo con DAZN.

Respecto su historia en La Roja, mencionó que “todavía no me doy cuenta de lo que hice. Soy el que más goles y asistencias he hecho. Sigo siendo jugador de la selección, no pienso en lo que hice en el pasado. Todavía estoy en buena forma, me siento muy bien. Algún día diré: ‘Espero que alguien rompa mis récords'”.

Alexis Sánchez y su rol de actor

“No sé qué habría hecho si no hubiera sido futbolista. ¿Actor? Quizás sí, actué en la película ‘Mi amigo Alexis’, donde me interpreté a mí mismo”, comentó el “Niño Maravilla”, además de revelar en qué tipo de películas le gustaría actuar: “Me gustan mucho las películas como la de Rocky Balboa, él es un guerrero que avanza en su vida”.

Por último, el atacante nacional explicó qué es lo que le transmite el león, animal que aparece en la foto de su perfil de Instagram. “No me gusta todo lo que hace un león, excepto su presencia. Cuando el elefante mira al león sabe que el león tiene hambre, le tiene respeto, incluso si el elefante es más grande. Me gusta eso”, completó.