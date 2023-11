Este sábado 2 de diciembre, Joaquín Larrivey tiene una cita con la historia pensando en el 2024. El delantero de Magallanes, junto a la “academia” visitarán al Audax Italiano en La Florida buscando seguir con vida en la Primera División.

El histórico cuadro nacional es penúltimo con 26 puntos y necesita ganar, y esperar que Deportes Copiapó no derrote a la UC, para llegar a la última fecha con chances de mantener la categoría.

En ello, el ariete conversó con ADN Deportes y analizó su espectacular presentación que tuvo el pasado fin de semana ante Curicó Unido: “en lo personal contento, pero fundamentalmente contento por el resultado, no nos queda margen, tenemos que ir a ganar los dos partidos que nos quedan y ahora con Curicó era una final, somos un equipo que nunca se entrega, nunca bajo los brazos”.

Agregó que “el fútbol siempre te pone a prueba, desde que uno empieza a jugar en un equipo que busca ser profesional, está constantemente partido a partido bajo una cierta presión en la cual tiene que demostrar porque está ahí”, dijo.

Joaquín Larrivey 2024: ¿Seguirá en Magallanes?

Continuando con la conversación, aseguró que “son distintos objetivos, presiones, pero siempre bajo la mirada de los demás que a nosotros nos influye. Es una presión que tenemos que saber gestionar bien, de la mejor manera, para que no ocurran lesiones, llegar de la mejor manera al partido”.

Respecto a su futuro, indicó que “tengo contrato con Magallanes para el año que viene, en principio mi idea es seguir, después cuando termine el año, dependiendo de muchas cosas nos sentaremos con el presidente y decidiremos, yo ya le manifesté mi idea de seguir en caso de cualquier cosa, pero me siento bien, vigente, disfruto”, dijo.

“Estoy en un lugar donde realmente me siento valorado, me siento querido por mis compañeros, y por la gente de Magallanes, pero me siento con ganas, que soy un aporte y mientras eso suceda, voy a seguir jugando. El año que viene seguramente jugaré de vuelta en Magallanes, pero aún no se sabe”, complementó el delantero trasandino.

Sobre las comparaciones entre la “academia” y su paso por la Universidad de Chile, sostuvo que “en el caso de Magallanes encontré un grupo espectacular, en la U también lo había, evidentemente las presiones son otras, la presión que estamos viviendo externa es completamente distinta a la U, y acá lo veo como un club mucho más familiar, eso nos da un apoyo impresionante, cosa que en la U era más esporádico”, finalizó.

Recuerda que toda la acción del Campeonato Nacional 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.