“Siempre me decía que inventara algo”: Jorge Valdivia reveló quién lo llevó a hacer el control de pelota contra Francia

Miércoles 10 de agosto del 2011, y Chile comenzaba a preparar las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, Copa del Mundo a la que terminaría clasificando. Para ello, La Roja, con Jorge Valdivia en cancha, visitaron a Francia en Montpellier.

Fue un luchado 1-1 ante los “galos”, donde el “Mago” asombró a todos con un increíble control de balón en el aire. Tras un largo pase de Waldo Ponce, el ex Palmeiras levantó su pie derecho y casi sin ver, acomodó el balón en el suelo.

“Fue suerte, me salió, no más. Esa vez se hizo público, pero en los entrenamientos lo hacía siempre, estaba acostumbrado a hacerlo”, reveló Jorge Valdivia en Los Tenores de ADN.

Agregó que “normal, pero empecé a hacerlo cuando estaba en las juveniles de Colo Colo con Jorge Toro. Siempre me decía ‘tienes que inventar un control distinto’ y se fue dando de a poco y se dio”, complementó el ex volante de La Roja.

Sobre su paso por Macul, aseguró que “Jorge Toro, Mario Moreno y Elson Beyruth, fueron los artífices de que pudiera continuar mi carrera en Colo Colo, en las divisiones menores. Yo me había ido y cuando vuelvo eran ellos los entrenadores y en la prueba me dejaron. Dijeron ‘este no le corre una pelota a nadie, pero tiene técnica'”, aseguró.

La jugada de Jorge Valdivia ante Francia