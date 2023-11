“La U tiene que entrar a ganar el partido”: Históricos azules terminaron con el morbo que existe para el duelo ante Cobresal

Poco más de dos semanas restan para que se cumplan tres décadas desde aquella mítica final. Cobresal recibe a la Universidad de Chile el próximo domingo en El Salvador, con la oportunidad de ser campeón del torneo nacional 2023.

Fue en 1994 cuando los azules viajaron hasta El Cobre para buscar coronarse campeones en una cerrada lucha ante la Universidad Católica. El agónico penal de Patricio Mardones le dio un título a la Universidad de Chile que le había sido esquivo en los últimos 25 años.

Pasaron los años, y El Salvador volverá a tener otra final entre Cobresal y la U, pero ahora a favor de los “mineros”. Si el equipo de Gustavo Huerta derrota a los azules, podría coronarse como el mejor de la temporada 2023, a la espera de que Colo Colo y Huachipato no ganen sus partidos.

Por ello es que el morbo está instalado. ¿Se dejará perder la Universidad de Chile para no ayudar a Colo Colo? Históricos del cuadro laico conversaron con ADN Deportes y comentaron la situación.

Históricos de la U: “Tienen que dar el máximo”

“La U tiene que entrar a ganar el partido, lo mismo que tiene que hacer Cobresal. Cuando uno entra a la cancha, tiene que ser profesional y dar el 100%. Ojalá que la U gané y si no es Cobresal, pero tiene que haber una seriedad a nivel de campeonato y los jugadores lo saben” comentó Patricio Mardones.

Misma opinión de Mariano Puyol: “el partido con Cobresal tiene que jugarse a full, al máximo, la U tiene que terminar bien la temporada ganando sus últimos dos partidos, más allá de que esos resultados ayuden a Colo Colo, esto es fútbol profesional y, por lo tanto, los jugadores tienen que dar el máximo”, sostuvo.

“La U tiene que ganar por ella, no por favorecer o perjudicar a alguien, no se puede dar el lujo de especular con el resultado, para mí la hinchada está media resignada y seguramente en la interna van a querer que no le den la posibilidad a Colo Colo de que sea campeón”, complementó Cristián Castañeda.

Recuerda que toda la acción del Campeonato Nacional 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.