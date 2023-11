Larrivey se ilusiona con que Magallanes se salve del descenso: “Que Católica nos dé una mano y que Copiapó pierda puntos para alcanzarlos”

Curicó Unido selló anoche su descenso a la Primera B tras caer ante Magallanes en un partido totalmente decisivo, ya que ambos equipos arriesgaban perder la categoría en caso de no ganar. Y en la “Academia”, el principal responsable de este triunfo tiene nombre y apellido: Joaquín Larrivey.

Cuando los albicelestes perdían 2-0, el delantero trasandino anotó tres goles seguidos (31′, 37′ y 47′), permitiendo que su elenco lograra una tremenda remontada para seguir con chances de salvar la categoría.

“Fue un triunfo muy valioso, lo más importante era ganar, no importaba quién hacía los goles, obviamente estoy contento en lo personal. Logramos una gran victoria por cómo se dio el partido, íbamos perdiendo 2-0, lo dimos vuelta y en el último minuto. Fuimos justos vencedores”, comentó Larrivey luego del encuentro.

De cara a las dos últimas fechas del torneo, el ex U de Chile remarcó que “ya no hay margen de error. Este es un equipo ganador, porque nunca baja los brazos, la vamos a remar hasta el final. Todo no depende de nosotros, pero nuestra parte la vamos a hacer, estoy seguro de eso”.

“Vamos a encarar los dos partidos que vienen con mucha esperanza de conseguir los resultados, dependiendo de que Universidad Católica nos dé una mano y que en la última fecha Deportes Copiapó pierda puntos para poder alcanzarlos”, concluyó el artillero de 39 años.