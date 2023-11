Gustavo Quinteros pone mesura en Colo Colo ante la chance de ser bicampeón: “Estamos cumpliendo el objetivo de estar en Copa Libertadores”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, lamentó el haber tenido que defender durante gran parte del partido en el que, de todas formas, lograron imponerse por la cuenta mínima al Audax Italiano, considerando la expulsión de Bruno Gutiérrez al minuto 15.

“11 contra 11 empezamos muy bien, jugamos casi todos esos minutos en campo rival. Tuvimos situaciones para convertir. Durante esos minutos no sufrimos. Con la expulsión se nos complicó bastante, no tenemos tantos carrileros que ayuden a los laterales. Ellos nos llegaron con pelotas cruzadas y centros, algunos con peligro y otros que, aunque ganamos, nos remataban en los rebotes”, enfatizó el DT albo, remarcando el buen despliegue defensivo.

“Al final hicimos línea de tres con dos laterales, ahí estuvimos mejor. Nos tuvimos que defender casi 80 minutos, me hubiese gustado que el partido hubiera sido distinto, pero lo importante era ganar”, apuntó Gustavo Quinteros, que pidió mesura pese a quedar a dos puntos del líder del Campeonato Nacional 2023, Cobresal.

“Quedamos que no íbamos a hablar de un posible título, vamos partido a partido. Los rivales van a perder puntos, tenemos que concentrar la energía en nuestros partidos”, enfatizó, remarcando el hecho de que prácticamente aseguraron un cupo en la Copa Libertadores 2024.

“Estoy muy contento porque estamos cumpliendo con el objetivo de estar en Copa Libertadores, pese a lo complicada que ha sido esta temporada. Tenemos que ganar los puntos que quedan para ver si podemos llegar más arriba. Estamos cumpliendo un objetivo, sería fantástico volver a cumplirlo”, enfatizó el entrenador de Colo Colo.

Más definiciones de Gustavo Quinteros

Tras el triunfo sobre el Audax Italiano, mantuvo abierta la opción de renovar su contrato pese a los sondeos que ya lo instalan como posible reemplazante de Eduardo Berizzo dirigiendo a la selección chilena.

“Siempre voy a priorizar estar en el club que estoy. Estoy feliz en Chile, lo digo siempre. Si soy el indicado para el próximo año, fantástico. Si no, me iré. La prioridad la tiene Colo Colo“, planteó el DT albo, que no quiso emitir una opinión en torno a la inminente salida de Jordhy Thompson a Rusia.

“Lo primero es esperar lo que diga la justicia, que dé el fallo que tiene que dar y, a partir de ahí, voy a tener una opinión más formal de lo que tengo para decir”, concluyó Gustavo Quinteros.