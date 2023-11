Danilo Díaz y su desoladora conclusión tras el empate ante Paraguay: “Chile no tiene talento, no tiene nada de eso”

El Tenor de ADN Deportes, Danilo Díaz, analizó la igualdad sin goles entre Chile y Paraguay por las Clasificatorias Sudamericanas.

La Roja no pudo superar a la selección guaraní a pesar de que jugó gran parte del partido con un hombre más y lamentó un doloroso empate, que poco le sirve para avanzar en la tabla.

“Chile tiene muy poco y el mérito del equipo es que compite. Yo veo fútbol y veo el peso de los futbolistas y Chile tiene un equipo en formación, joven. Hoy debutó Damián Pizarro por emergencia, igual que Maximiliano Guerrero. En esta eliminatoria se está haciendo el cambio definitivo de un grupo de jugadores que estuvo 12 años en la Selección y en plena competencia”.

Tras lo anterior, tuvo palabras para Ben Brereton y Alexis Sánchez: “Ben ha bajado de manera ostensible el nivel que mostró en la eliminatoria anterior. Antes daba frescura y ahora no, porque ha perdido confianza. Sánchez hizo una gran campaña en el Marsella y opta por irse al Inter y juega poco y en esta misma posición, detrás de los delanteros, y no tenemos mucho más”.

Siguiendo en el análisis del cotejo, Díaz agregó que “si uno observa el partido ante Colombia, Chile fue muy superior, pero hoy no pudo repetir aquello. Chile hoy no tiene delanteros rápidos o un lateral derecho como Mauricio Isla. Chile no tiene talento, no hay nada de eso, y a esos jugadores desequilibrantes están en las grandes ligas“.

“Si alguien pretende que Chile está para el cuarto o quinto puesto, se equivoca. Lo del equipo hoy es para pelear el séptimo puesto, si es que los jugadores dan el salto en los próximos meses“, cerró.