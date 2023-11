Con tres partidos en simultáneo en la lucha por el título: la programación de la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023

A la espera de la reanudación del fútbol chileno durante el próximo fin de semana, la ANFP oficializó la programación de cara a la fecha 29, la penúltima del Campeonato Nacional 2023.

Considerando la serie de definiciones, habrá partidos simultáneos el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre. En el primero, serán tres juegos para zanjar los posibles descensos a Primera B, con lo que estarán incluidas las visitas de Deportes Copiapó a la UC, de Curicó Unido a Palestino, además de la de Magallanes al Audax Italiano.

En cuanto a la definición por el título, serán otros tres juegos en paralelo el domingo: Cobresal, el puntero, recibirá a la U de Chile; su escolta, Huachipato, visitará a Ñublense; y el tercero en discordia, Colo Colo, enfrentará a Unión Española.

La programación de la fecha 29 del Campeonato Nacional 2023

Viernes 1 de diciembre

20:00 horas | Coquimbo Unido vs. Unión La Calera | Francisco Sánchez Rumoroso

Sábado 2 de diciembre

18:00 horas | Palestino vs. Curicó Unido | La Cisterna

18:00 horas | Audax Italiano vs. Magallanes | La Florida

18:00 horas | Universidad Católica vs. Deportes Copiapó | Santa Laura

20:30 horas | Everton vs. O’Higgins | Sausalito

Domingo 3 de diciembre

18:00 horas | Cobresal vs. Universidad de Chile | El Cobre

18:00 horas | Ñublense vs. Huachipato | Nelson Oyarzún

18:00 horas | Colo Colo vs. Unión Española | Monumental

