Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, se pronunció en rueda de prensa luego del empate 2-2 obtenido ante River Plate este miércoles, partido amistoso que se disputó en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

El técnico albo comenzó destacando el gran desempeño que tuvo el juvenil de 18 años Leandro Hernández, quien marcó un gol. “Es un chico que tiene muchas condiciones y lo demostró ante un gran rival. Me puso muy contento su actuación, me dejó feliz, porque hace poco está con nosotros entrenando, hace dos o tres meses que lo tenemos participando en los partidos amistosos de entrenamiento”, señaló.

En esa línea, valoró los duelos amistosos que ha tenido el equipo esta temporada. “Los hacemos para darle fútbol a jugadores que no tuvieron participación en el partido oficial de la semana, y para que los chicos jóvenes se vayan formando a la par de estos profesionales. Es un roce distinto al campeonato juvenil. Los partidos amistosos les sirven mucho para formarse, tener esa dinámica e intensidad de Primera División”, indicó.

Caso Jordhy Thompson

Gustavo Quinteros también fue consultado respecto a la situación de Jordhy Thompson, quien por decisión de la Corte de Apelaciones, ya no estará en prisión preventiva y ahora deberá cumplir con arresto domiciliario parcial -entre las 21:00 y las 06:30 horas-, arraigo nacional, firma quincenal y prohibición absoluta de acercarse a más de 200 metros de su expareja, Camila Sepúlveda.

En ese sentido, el DT del “Cacique” dejó claro que el delantero no será reintegrado al equipo. “Es difícil que vuelva a entrenar con nosotros esta temporada, no creo que lo haga. Nosotros estamos en el día a día preparando los partidos, no estamos muy empapados en el tema. La institución, con los especialistas, esperarán el dictamen final de la Justicia y seguramente analizarán el camino a seguir”, mencionó.

“Nosotros estamos muy pendientes de esta parte final de la temporada. Por ahora no nos podemos ocupar de ese tema de Thompson; se ocupará el club y la gente que tiene que ocuparse”, concluyó.