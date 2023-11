“Me gustaría, no sé cuándo”: Alexis Sánchez se abre a la opción de jugar en México

Previo a su viaje a Chile para sumarse a La Roja, Alexis Sánchez tuvo palabras para el actual momento del “Equipo de Todos”, donde él se mantiene como uno de los líderes dado su rol clave en la llamada “Generación Dorada”.

“Creo que hay jugadores jóvenes que pueden tener una experiencia linda y les puede servir para un Mundial también, depende todo el entrenador a quien llame. Creo que es un grupo muy lindo, pero debe estar concentrado”, aseguró el “Niño Maravilla” en diálogo con TUDN, abogando por la necesidad de concretar el recambio.

“Tiene que haber cambio generacional, los jugadores tienen que atreverse a demostrar lo que saben. En Europa cuidan más al jugador, así no pasa en Chile, que criticamos a un jugador con apenas 18 años. Hay que ayudar un poco más. Creo que hay un gran potencial para crecer y mejorar, y sacar jugadores nuevos para la selección”, remarcó el tocopillano.

¿Alexis Sánchez a México?

En la charla con Iván Zamorano, abordó la chance de seguir los pasos de “Bam Bam”, que al cierre de su carrera se sumó al fútbol azteca. “Me gustaría jugar en México. Me llama la atención, hay equipos que son apasionados, van por su club y todas esas cosas. Me gustaría, pero no sé cuando“, comentó, aunque no explicitó del todo un equipo puntual.

“No lo sé. Hay varios que conozco, Pachuca, América. Me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés”, reconoció quien hoy milita en el Inter de Milán, sin descartar tampoco la chance de ir a la MLS.