La Comisión de Género de la Corporación Santiago Wanderers arremetió contra el presidente del club porteño, Reinaldo Sánchez, a raíz de sus comentarios sobre el caso de femicidio frustrado que cometió Jordhy Thompson sobre su pareja, Camila Sepúlveda.

“Lo que pasa es que ahora las leyes protegen a las mujeres 100%, los hombres están sonados. No sé si haya sido una gran cosa, pero ahora por cualquier cosa se va a tribunales”, señaló el mandamás de los “caturros” en el portal Redgol.

“Yo creo que son cabros jóvenes, a lo mejor le tocó una mujer muy jodida. Yo tengo más de 800 choferes (por el rubro microbusero del que es empresario) y he visto que los culpan cuando se agreden las propias mujeres, hay aprovechamiento”, agregó el dirigente nacional, expresidente de la ANFP.

Tras darse a conocer estos inadecuados dichos, desde la Comisión de Género de la Corporación Santiago Wanderers se pronunciaron mediante un comunicado oficial en el cual señalan: “Nos parece grave que la persona a cargo de la administración de nuestro club relativice los hechos de violencia ejercidos por el jugador Thompson, quien se encuentra en prisión preventiva por femicidio frustrado”.

“Nos preocupa que alguien que debe proteger la integridad de las jugadoras, socias e hinchas del club, ponga en duda el relato de una mujer víctima de violencia de género. Dejamos en claro que este tipo de declaración no representa los valores de Santiago Wanderers de Valparaíso”, remarcan en la Comisión de Género.

Por último, indican que “las declaraciones de Reinaldo Sánchez perpetúan un clima de violencia del cual el fútbol chileno no está ajeno. Consideramos que es responsabilidad de todas las personas que formamos parte de la comunidad futbolera visibilizarlo, no permitirlo y evitar que la violencia quede impune. Como hinchas, socias y feministas no permitiremos que una persona con antecedentes de violencia de género sea parte de nuestro club”.