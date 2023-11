“Cuando te toca caer y estar abajo…”: el emotivo mensaje de Gabriel Suazo tras brillar ante Liverpool 

Gabriel Suazo publicó un emotivo mensaje luego de festejar un histórico triunfo con Toulouse frente al poderoso Liverpool, por la UEFA Europa League.

El seleccionado nacional se lució con una gran actuación, participó en dos goles y se llevó tremendos elogios en redes sociales. “El encuentro de Suazo está siendo apoteósico. El chileno parece Roberto Carlos”, señaló el periodista Andrés Onrubia, que comenta fútbol francés para Eurosport.

Tras la alegría por el partido, el ex Colo Colo se pronunció en su cuenta de Instagram con un posteo en el cual habla de “resiliencia” y recuerda la amarga jornada que tuvo el pasado 26 de octubre contra el mismo Liverpool, donde su equipo fue goleado por 5-1 y el chileno se perdió un gol estando solo dentro del área y sin el portero en el arco.

El mensaje de Gabriel Suazo tras ganarle a Liverpool

“Resiliencia. Una palabra que la tengo y la tendré siempre dentro de mí. Hace 2 semanas me tocó caer, pero cuando caigo no hago más que sacudirme e ir de nuevo. Hoy me tocó dar un pase decisivo para un triunfo histórico”, escribió el lateral izquierdo.

“El fútbol y la vida es así, pero cuando te toca caer y estar abajo lo único que puedes hacer es aprender y levantarte para seguir. Gracias a los fans por todo, este triunfo histórico es para ustedes”, concluyó.