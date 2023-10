Por conflicto en Israel: UEFA aplaza duelo entre el Villareal de Ben Brereton y Macabbi Haifa en la Europa League

La UEFA anunció este jueves la reprogramación del duelo entre Villareal y el Maccabi Haifa israelí por la fase de grupos de la Europa League, debido al conflicto entre Israel y Hamás que pone en riesgo el desarrollo normal del partido.

El club español lo confirmó durante esta jornada. “Debido a la situación actual que se vive en Israel, la UEFA ha decidido aplazar el encuentro programado para el próximo jueves 26 de octubre que enfrentaba a Villarreal y Maccabi Haifa en el Estadio de la Cerámica”, escribieron.

“El partido correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2023/24 se disputará finalmente el miércoles 6 de diciembre. Una fecha en que se celebrará la segunda ronda de la Copa del Rey y que en caso de estar el Villarreal clasificado disputaría en un encuentro intersemanal enmarcado en la semana del lunes 20 al viernes 24 de noviembre”, añadió.

Por último, agregaron que el partido entre Maccabi Haifa y Villarreal, con los israelíes como locales, mantendrá su programación. “Maccabi Haifa-Villarreal, programado para el jueves 9 de noviembre a las 18:45 horas, mantiene su fecha inicial, aunque se disputará en un territorio neutral aún por confirmar”, afirmaron.

Además de la reprogramación del duelo entre Villarreal y Maccabi Haifa, la UEFA informó que no se jugarán partidos europeos en Israel “hasta nuevo aviso”. El Comité Ejecutivo del organismo tomó la determinación por el conflicto Israel-Palestina y “tras una exhaustiva evaluación de la actual situación de seguridad”.

El organismo europeo solicitó a la Asociación de Fútbol de Israel y a los clubes Maccabi Haifa y Maccabi Tel Aviv que propongan sedes alternativas, fuera de su país, para sus partidos de local en Europa League y Conference League, respectivamente.

Latest updates from #UEFAExCo on competitions:

Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final.

No UEFA competition match to be played in Israel until further notice.

Maccabi Haifa withdraw from #UYL.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) October 19, 2023