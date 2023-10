Una tremenda polémica se armó en Argentina tras el triunfo que consiguió la “Albiceleste” sobre Paraguay este jueves por las Eliminatorias. Antonio Sanabria, delantero paraguayo, fue acusado de lanzar un escupitajo contra Lionel Messi durante el partido.

Ambos jugadores tuvieron un cruce de palabras dentro de la cancha, y cuando Messi le dio la espalda, Sanabria escupió justo en la misma dirección en la que se encontraba el astro argentino.

💧 Sanabria escupió a Leo Messi en el Argentina-Paraguay 🙄 El argentino tras el partido: "No sé ni quién es" 🗣️ "Tampoco quiero darle importancia porque va a salir hablar en todos lados y se va a hacer conocido"pic.twitter.com/3bPhteq0sO — InformaFutbol (@InformaFutbol__) October 13, 2023

La prensa trasandina se indignó por esta situación y se la consultaron a “Leo” luego del partido. El atacante del Inter Miami respondió con un potente ninguneo contra el futbolista paraguayo. “Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me escupió, la verdad es que no sé ni quién es el chico este. Tampoco le quiero dar importancia, si no, ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor, porque se hace conocido”, señaló.

"NO SÉ NI QUIÉN ES EL CHICO ESTE" Leo Messi habló del cruce con Sanabria en el Más Monumental… pic.twitter.com/FDDLpJdvds — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023

Sanabria niega intención de escupir contra Messi

Por su parte, Antonio Sanabria aseguró que su escupitajo no le llegó a Lionel Messi y que su intención tampoco era escupirle. “Estuve viendo las imágenes, parece como que yo le escupí, pero no, para nada, él estaba lejos. Lo que pasa es que como la imagen se ve desde atrás parece que yo escupí, pero nada que ver”, concluyó.