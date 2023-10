Pedro Gallese, arquero de Perú, fue el primero en hablar a un costado de la cancha tras el triunfo 2-0 de Chile y lanzó unas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

En diálogo con CHV, el portero intentó mofarse de La Roja tras ser consultado por la mala racha que estiró la selección peruana sin ganar en suelo chileno por Eliminatorias, sin embargo, cometió un llamativo blooper.

“Cien partidos con la selección peruana, pero esto de la historia se mantiene. Se llevan otra derrota acá en estas Clasificatorias, un partido durísimo como siempre es este Clásico del Pacífico”, le señaló el periodista de la señal oficial del partido.

Por su parte, el guardameta de la Bicolor reaccionó con una picante respuesta. “La historia es historia y es algo que no se puede cambiar. Lo cierto es que nosotros fuimos al último Mundial”, indicó, queriendo sacar en cara que Chile no clasificó a los últimos dos Mundiales, pero se equivocó en sus palabras, ya que Perú estuvo en Rusia 2018 y no en Qatar 2022, la última Copa del Mundo.

Por lo mismo, Pedro Gallese se dio cuenta de su error y en la misma respuesta se corrigió. “Bueno, al penúltimo Mundial”, mencionó.