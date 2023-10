¿Nada salió como esperaba? los detalles de la reunión entre Milad y el presidente de la FIFA en Zúrich

La visita de Pablo Milad a la FIFA no tuvo el efecto esperado por el presidente de la ANFP, aunque de igual forma se dio el gusto de reunirse con Gianni Infantino en Zúrich.

“La cita fue del más alto nivel. La delegación chilena fue recibida por Gianni Infantino, el máximo dirigente del fútbol mundial. En una reunión de dos horas, que terminó en un almuerzo, la comitiva nacional intentó encontrar razones para el papelón en que se vio envuelta. Una vez más, en Zúrich desligaron responsabilidades en la Conmebol, que preside Alejandro Domínguez, una estrategia que tampoco es casual”, indicaron desde La Tercera.

Tras lo anterior, hubo margen para una declaración protocolar que no incluía mención alguna al objeto de la cita.

“Fue un placer reunirme con delegados de la Federación de Fútbol de Chile para conversar sobre el desarrollo del fútbol en todos sus niveles en este país amante del deporte rey. Le agradecí al Presidente de la ANFP, Pablo Milad, por su apoyo e interés en los diversos programas de desarrollo de la FIFA, destinados a hacer que nuestro hermoso deporte sea accesible para las niñas y los niños de su país”,

El medio también indica que Milad le reconoció a Infantino que el anuncio de las sedes del Mundial sin Chile, entre lo que serán parte de la salomónica fórmula, le generó molestia y sorpresa.

Infantino escuchó sus razones “pero fue enfático en precisarle que la propuesta que recibió de parte de la Conmebol no incluía al país como parte de la candidatura, una nueva muestra de la distancia que mantiene con el titular de la confederación sudamericana, que se ha traducido en varios desencuentros”, indicaron.

La visita nacional al jerarca del balompié en el planeta no solo tenía como objetivo sentar una posición. También buscaba conseguir alguna compensación por el mal rato, pero el mandamás de la FIFA no se comprometió con ningún evento en particular.

Lo que sí quedó claro en la cita es que Infantino está enterado de todo lo que sucede con el fútbol chileno y lo que lo rodea. En esa línea “se dio por enterado del conflicto que ha generado en todos los niveles la presencia de las casas de apuestas en la actividad y de las acciones que han tomado las autoridades políticas y judiciales”.