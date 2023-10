Este martes, UEFA oficializó la designación de los países que albergarán las próximas dos ediciones de la Eurocopa, considerando que ya Alemania posee la organización del máximo torneo continental de selecciones en el “Viejo Continente”.

De cara a la edición del 2028, Inglaterra fue designado como sede por tercera vez en su historia, considerando que albergó el torneo en 1996 y recibió partidos del 2021. En esta ocasión, estará junto a los otros países del Reino Unido, como Irlanda del Norte, Gales y Escocia, además de la República de Irlanda.

Con un nivel de planificación envidiable, UEFA además anunció las ciudades que albergarán la Eurocopa en cinco años más: Londres (Wembley y el estadio del Tottenham), Manchester, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Cardiff, Glasgow, Dublin y Belfast.

— Match of the Day (@BBCMOTD) October 10, 2023

Where will you be heading during #Euro2028 ? #BBCFootball pic.twitter.com/RW9l9k1x0y

En tanto, para la edición de 2032, UEFA designó a Italia y Turquía en una organización conjunta. Los italianos tendrán la Eurocopa por tercera vez en su historia, tras albergar los torneos de 1968 y 1980, mientras que los euroasiáticos recibirán el torneo por primera vez.

Para este torneo se presentaron 20 estadios como sedes, de los cuales terminarán siendo 10 los escogidos, cinco por cada país. Italia candidateó sedes en Milan, Roma, Bari, Nápoli, Florencia, Turin, Genoa, Verona, Cagliari y Bologna. En tanto, Turquía postuló a Estambul, Ancara, Bursa, Trabzon, Konya, Antalya, Gaziantep y Eskisehir.

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!

The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc

— UEFA (@UEFA) October 10, 2023