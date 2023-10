Nicolás Guirín, nuevo arquero de Unión Española: “Es un paso importantísimo llegar a un club tan grande”

A pocas horas de haber llegado a Chile, el flamante portero de Unión Española, Nicolás Guirín, conversó con Los Tenores luego de haber sido oficializado como el reemplazante de Sebastián Pérez en el arco hispano.

“Estoy muy contento, rápidamente mi representante se puso en contacto conmigo. Ya me siento parte, tengo muchas ganas y mucha ilusión. Estoy agradecido por la bienvenida”, comentó el charrúa, quien destacó la trascendencia de su paso al fútbol chileno.

“Es primera vez que me toca salir del país. Tenía muchas ganas de tener un desafío nuevo en mi vida, es un paso importantísimo salir del país y llegar a un club tan grande como Unión Española”, planteó Nicolás Guirín, que tiene contrato sólo hasta final de temporada, pero con opción de extender el vínculo hasta fines de 2024.

Al margen de ello, valoró la acogida en el elenco de Santa Laura. “Me encontré con un plantel muy cálido, humilde, nadie me puso cara larga. Estuve hablando con Ronald Fuentes y su idea, estoy a disposición para jugar (…) El fútbol chileno es más intenso que el uruguayo, con más infraestructura. Me encontré cosas muy buenas en Unión Española, hay buena vibra, es importantísimo encontrar algo así, me hacen sentir como en casa”, planteó, valorando su paso por Plaza Colonia, donde hasta tuvo lucidas actuaciones contra Luis Suárez en su regreso a Nacional.

“Fue más motivacional incluso enfrentarlo, fue una gran experiencia, pero quiero seguir logrando cosas importantes en mi vida y estoy acá, quiero clasificar a copas y sumar desde donde me toque”, concluyó Nicolás Guirín en el diálogo con Los Tenores antes de viajar a Coquimbo, donde será parte del plantel que visitará a los “piratas” este sábado, pudiendo incluso ser titular.