Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, habló este viernes en la antesala del duelo ante Palestino por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2023, donde el “Cacique” buscará sumar un nuevo triunfo para seguir en la lucha por el título.

“Vamos a enfrentar a uno de los tres o cuatro equipos que mejor juegan en el fútbol chileno. Es un equipo que tiene muchas variantes y fortalezas, el entrenador ha conseguido formar un buen equipo y será un partido difícil que nos va a exigir al máximo para sacar un buen resultado”, comentó el estratega de los albos.

Consultado por la recta final de la temporada, explicó que “todo se va a definir en el último o anteúltimo partido. No creo que todos los equipos que estamos peleando arriba ganemos todos los puntos. Algunos perderán puntos, así que nosotros como venimos desde atrás tenemos que pensar en eso y arriesgar para ganar”.

Por otra parte, abordó los insultos de Maximiliano Falcón contra el árbitro asistente en la Copa Chile. “Todos, incluidos los entrenadores y jugadores, si te pones a leer la boca de muchos después que termina el partido, en algún momento han dicho palabras al aire o donde sea. Creo que terminó el partido y lo que sucedió, sucedió. No creo que tengamos que buscar videos de toda la gente que juega para poder actuar”, afirmó.

Además, puso en duda la presencia de Carlos Palacios para enfrentar a Palestino. “Hoy está mucho mejor. No sé si va a llegar al partido, yo creo que no. Estos partidos tan exigentes hay que estar al cien por ciento en la parte física, si no no rindes y puedes agravar la lesión. Vamos a esperarlo hasta el último momento y a partir de ahí tomaremos la decisión”, aseguró.

Finalmente, Gustavo Quinteros se refirió a la ausencia de Darío Lezcano en Colo Colo. “Él no ha sido tenido en cuenta para estos partidos porque tiene que ponerse bien y mejorar. Estuvo lesionado unos días también, ahora está entrenando normal y está a disposición. Cuando esté en condiciones de ser convocado, lo será. Necesitamos que todos los jugadores, incluido Lezcano, estén al cien por cien para poder darle lo mejor al equipo”, sentenció.