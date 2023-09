Directorio de Blanco y Negro posterga debate por el retorno de Arturo Vidal a Colo Colo: “No queremos incomodar al plantel en cosas externas”

Este jueves se desarrolló una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro, donde más allá de las opiniones de algunos de sus integrantes, como Aníbal Mosa, no se debatió la chance de negociar con Arturo Vidal su eventual regreso a Colo Colo.

“No se conversó nada. Arturo es un hombre de la casa, un ídolo chileno. Habrá que ver en su momento las posibilidades para que eso ocurra”, planteó el mandamás de los albos, Alfredo Stöhwing, a la salida de la junta, planteando una particular explicación.

“Tiene contrato en otro club. No queremos incomodar al plantel en otra cosa externa que no sea alcanzar al puntero y ganar la Copa Chile. No estamos pensando en esos temas aún”, sostuvo el presidente de Blanco y Negro, quien también reconoció que hay otros elementos a zanjar al margen de la chance de que Arturo Vidal pueda volver a Colo Colo.

“Hay muchas cosas que están relacionadas, debemos ver la renovación del entrenador, qué jugadores solicita, los recursos, la opinión del gerente deportivo y la directiva. Pasa por distintos estamentos, al margen de tener las puertas abiertas para conversar con Arturo”, indicó.

Alfredo Stöwhing y otras definiciones en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro insistió en que no han buscado otras opciones para eventualmente cambiar de entrenador. “Estamos trabajando con Gustavo Quinteros, la idea es tener estabilidad y planes a largo plazo, pero las evaluaciones se harán a final de año”, apuntó.

Al margen de ello, reconoció que aún están al debe respecto a refacciones al Monumental, sobre todo cuando el club cumpla 100 años en 2025. “Aparte de la necesidad de mejorar la experiencia estadio, el centenario es una etapa importante. Estamos algo atrasados, pero queremos que se vea algo distinto para entonces aunque no esté terminado“, concluyó el mandamás del “Cacique”.