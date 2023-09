César Fuentes y la opción entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile: “Queremos salir campeón en los dos torneos”

Sin que nadie pudiera anticiparlo, César Fuentes se transformó el pasado sábado en goleador y figura. El volante de Colo Colo marcó un doblete en la goleada sobre Cobresal, que los volvió a meter en la pelea por el Campeonato Nacional.

En conversación con ADN Deportes, el mediocampista comentó su situación en el equipo de Gustavo Quinteros, donde se ha mostrado dúctil a hora de variar en distintas posiciones: “uno se tiene que ir adaptando a lo que quiere el equipo, he sido un comodín, lo he hecho en varias posiciones, entonces cada vez que el profe o el equipo lo necesita he estado ahí para el bien del equipo”, dijo.

Respecto al duelo ante Cobresal, el ex Universidad Católica aseguró que “sabíamos que era un partido importante, pero independiente de lo que pasara, tenemos claro que tenemos que salir a ganar todo lo que nos queda. La verdad es que estamos contentos de haber salido victoriosos de ese partido. Lo que tenemos que hacer es seguir ganando y prepararnos de la mejor forma”, esgrimió.

Sobre el duelo de este miércoles ante Cobreloa por Copa Chile, César Fuentes aseguró que “la presión siempre ha sido algo bueno para nosotros, sabemos que estamos preparados para pelear físicamente los 90 minutos y que tenemos gente en el banco, que cualquiera, al que le toque entrar, lo va a hacer de la mejor manera. Vamos a salir a presionar arriba para intentar ganar el partido”, sostuvo.

Con chances de quedarse tanto con la Copa Chile, como con el Campeonato Nacional, Fuentes aseguró que “tenemos dos alternativas, pero queremos salir campeón en los dos torneos, es lo que vamos a ir a buscar, y creo que después veremos como nos va en la Copa Libertadores”.

Al finalizar, reveló si prefiere jugar con Esteban Pavez o Vicente Pizarro: “con los dos me siento muy cómodo, sería injusto si me fuera con alguno, con el que me toque jugar o en la posición que me toque jugar, siempre me voy a sentir cómodo”, finalizó el volante de Colo Colo.