Juan José Ribera le puso fin a su etapa como entrenador de Curicó Unido. El “Coto” presentó su renuncia este sábado tras la dura derrota ante Ñublense, con la cual, el elenco albirrojo se mantiene colista del Campeonato Nacional 2023 y en zona de descenso directo.

En conferencia de prensa post partido, el técnico nacional asumió su mala campaña y remarcó que prefirió dejar de lado sus propios ingresos económicos por el bien del club.

“Reconozco que el equipo no ha mejorado, al contrario, ha involucionado. Tuve una conversación muy sincera con el directorio. Estoy resignado parte de mi contrato para que el equipo tome otros aires, porque para mí sería fácil quedarme, recibir un par de cachetazos, cobrar mi plata y después irme a fin de año como si no me importara nada, pero yo no funciono de esa forma”, señaló.

“Me costó un montón decirle a mi cuerpo técnico que tenemos que resignar dinero para poder salir de acá, porque a cada uno le complica el bolsillo, no estamos salvados económicamente”, agregó Ribera.

También expresó sus deseos por ver a Curicó Unido salvarse del descenso. “Ojalá que en estos seis partidos Curicó tenga la opción de salvarse y pueda mantener la categoría, es lo que más deseamos nosotros. Dimos todo para eso, pero lamentablemente no pudimos, así que lo más sensato es dar un paso al costado”, indicó.

Además, evitó responsabilizar a los jugadores por la mala campaña. “Yo no expongo absolutamente a nadie, pongo mi cara primero y digo que yo soy el que está equivocado, yo soy el líder del grupo, soy la cara visible”, sostuvo.

“De los jugadores me despediré el lunes o martes, pero me voy agradecido de la entrega de ellos. El fútbol es como la vida, las cosas resultan y otras veces no, pero los jugadores están poniendo todo”, concluyó Juan José Ribera en su salida de Curicó Unido.