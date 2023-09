Arturo Vidal no esconde su deseo de regresar a Colo Colo: “Esta es mi casa, claro que me dan ganas de volver”

Arturo Vidal se hizo presente este sábado en el Estadio Monumental para presenciar el categórico triunfo de Colo Colo por 6-0 ante Cobresal por la jornada 24 del Campeonato Nacional 2023.

El volante del Athletico Paranaense, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación tras su lesión en la rodilla, estuvo en las tribunas del recinto de Macul y no escondió su deseo de regresar al “Cacique”.

“Esta es mi casa, claro que me dan ganas de volver. Ver a la gente así, el cariño que se siente y los compañeros acá, es maravilloso. Siempre lo he dicho, si en algún momento si se da posibilidad no voy a dudar en venir”, comentó el “King” tras el partido.

En esa línea, aclaró que “no hay plazo, no miro el futuro, voy paso a paso. Claramente me gustaría volver a mi casa, pero el tiempo lo dirá. Sigo en recuperación, quiero volver de la mejor forma y después mirar bien lo que viene”.

“Sería feo proyectarme porque tengo contrato con Paranaense hasta diciembre. Estoy en un momento de recuperación, mi equipo está pendiente de mí, entonces hablar de lo que viene más adelante es pasarlos a llevar a ellos. En un futuro veremos que pasa”, agregó.

Además, Arturo Vidal se refirió a su proceso de recuperación. “Ya llevo casi ocho o nueve días. La rodilla va reaccionando bien, tengo harto tiempo y voy a tratar de recuperarme como nunca. Me voy a dar los plazos que son necesarios para ojalá alargar mi carrera cuatro o cinco años más”, afirmó.

Finalmente, anticipó lo que será la próxima fecha doble de las Clasificatorias para La Roja, donde no podrá decir presente. “Duele, pero creo que el esfuerzo valió la pena. Pasamos estos dos partidos que eran muy difíciles y creo que mis compañeros llegarán de la mejor forma y van a dar mucha alegría en estos cuatro partidos que vienen”, cerró.