Pablo Guede aseguró que la U le cerró las puertas como DT: “Entrené al más grande”

Tras salir de Colo Colo en el 2018, Pablo Guede deambuló por el fútbol de Arabia Saudita, México y España, para volver a Sudamérica, y hacerse cargo de los destinos de Argentinos Jrs al otro lado de la cordillera.

Con opciones de regresar a Chile, el ex entrenador de Colo Colo conversó con En Cancha y confesó que tuvo chances de negociar con Universidad Católica, pero no con la Universidad de Chile.

“De (Universidad) Católica ahora no, hace un tiempo sí, pero en el último mercado no me llamaron ni lo hablé”, indicó el transandino sobre la opción que tuvo para, teóricamente, volver al país.

Sin embargo, en la misma, aventuró que la Universidad de Chile no lo tendría considerado: “De la U no, entrené al más grande“, aseguró Pablo Guede.

Sobre los argumentos para decirle sí a la UC, indicó que: “sí, es que (Universidad) Católica es un buen equipo, es buen club. Siempre tiene buenos jugadores”, comentó.